Рязань, , 17:48 — REGNUM Бывший завод счётно-аналитических машин загорелся 19 января в Рязани. Из производственного здания эвакуировали 100 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

О пожаре на улице Маяковского спасателям стало известно в 14:52. Огнём был повреждён цех четырёхэтажного здания бывшего завода счётно-аналитических машин. Возгорание ликвидировали в 16:10, из здания было эвакуировано 100 человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место ЧП выезжали 19 пожарных автомобилей и 56 человек личного состава Государственной противопожарной службы.