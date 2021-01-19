Таганрог, Ростовская область, , 17:00 — REGNUM Таганрогский городской суд выдал санкцию на арест до 4 марта одного из причастных к краже аппаратуры с самолета «Судного дня» Ил-80, сообщает 19 января «Интерфакс» со ссылкой на адвоката злоумышленника Ольгу Бояркину.

По ее словам, мужчине уже предъявлено обвинение в краже.

Напомним, речь идет о краже бортового оборудования воздушного командного пункта Ил-80, предназначенного для управления войсками в условиях ядерной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета «Судного дня», стоявшего на аэродроме в Ростовской области. Воздушный командный пункт находился в это время на ремонте в ТАНТК имени Бериева.

Читайте ранее в этом сюжете: «Сухой» заявил о модернизации производства истребителя Су-57