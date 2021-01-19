Тосно, Ленинградская область, , 16:54 — REGNUM В дорожной аварии в Ленинградской области погиб исполняющий обязанности главы Новгородского регионального отделения «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» Андрей Азнауров. Об этом 19 января говорится в официальной группе МГЕР в одной из социальных сетей.

«Сегодня произошла трагедия, в ДТП погиб наш товарищ, руководитель Новгородского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Азнауров», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло в Тосненском районе 18 января в 20:50 мск на 644 км платной автодороги М-11 «Нева».

24-летний Азнауров за рулем Audi А6 по неизвестной причине совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении грузовой автомобиль Volvo FH с полуприцепом, под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Ауди» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.