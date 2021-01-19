Тюмень, , 16:40 — REGNUM В Тюмени надзорные органы выявили факт незаконного оказания услуг по уходу за пожилыми людьми в частном двухэтажном жилом доме по улице Широтной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Здесь тюменка без регистрации предпринимательской деятельности оказывала платные услуги по уходу за шестью пожилыми людьми. В ходе проверки выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности.

В подпольном пансионате для пожилых граждан отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, нет системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара. Деревянные конструкции чердака не обработаны огнезащитным составом. Нет второго эвакуационного выхода со второго этажа, пол покрыт линолеумом, который является материалом высокой степени горючести.

Пансионат закрыт, а постояльцы переданы родственникам. Тюменка, бравшая деньги за уход за пожилыми людьми, привлекается по ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации»).

Напомним, тотальные проверки и выявление незаконны пансионатов для пожилых граждан в тюменской области были инициированы после гибели 9 января 2021 года семерых человек в подпольном частном доме престарелых.

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