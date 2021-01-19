Таганрог, Ростовская область, , 16:36 — REGNUM Подозреваемый в краже оборудования из самолёта Ил-80 в аэропорту «Южный» (Ростовская область) по решению суда находится в следственном изоляторе. Об этом сообщила адвокат предполагаемого преступника Ольга Бояркина.

За решёткой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела о краже из «самолёта Судного дня» стал таганрожец Жора Хочунц. По словам правозащитницы, он был арестован 4 января 2021 года. Под стражей подозреваемый будет находиться до 4 марта 2021 года, пишет ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что уголовное дело по факту кражи оборудования из самолёта Ил-80 было возбуждено в декабре 2020 года. Сумма ущерба оценивается в 1 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области задержан подозреваемый в краже из грузового люка Ил-80