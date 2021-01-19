Варшава, , 16:30 — REGNUM Чартерный самолет с двенадцатью пассажирами на борту, который летел с Мальты в Катовице (Польша), совершил 18 января вечером аварийную посадку в катовицком аэропорту при содействии спасательных и пожарных служб. Об этом сообщает Dziennik.

Пётр Адамчик из пресс-службы аэропорта в Катовице сообщил, что в результате авиаинцидента никто не пострадал.

По его словам, экипаж пассажирского самолета Saab 340, следовавший чартерным рейсом с Мальты в Катовице, пролетая над словацко-польской границей, заметил декомпрессию (потерю давления в кабине). Пилот запросил у диспетчера помощь при посадке.

«Посадка прошла при содействии пожарно-спасательной службы аэропорта, безопасно и без проблем. На борту находились четыре члена экипажа, двенадцать пассажиров и две собаки. Никто не пострадал», — добавил пресс-секретарь аэропорта.