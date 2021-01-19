Ярославль, , 16:12 — REGNUM В ярославском оперативном штабе обнародовали данные о возрасте умерших от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

Ковид-госпиталь в Ярославле Yarnews.net

По данным регионального оперштаба за все время пандемии в Ярославской области от COVID-19 умерли 263 человека. Из них почти 80 процентов — это лица старше 60 лет (210 человек). Чуть чаще умирают мужчины, чем женщины — скончалось 133 ярославца и 130 ярославн. В 53 случаях умирали жители региона трудоспособного возраста — скончались 40 мужчин и 13 женщин.

В региональном оперштабе уточнили, что чем старше был умерший, чем чаще заболевание COVID-19 имело сопутствующие патологии.

«Все умершие старших возрастных групп имели тяжелую сопутствующую патологию: злокачественные новообразования (в том числе онкогематологические заболевания), сахарный диабет второго типа, инсулинопотребный, ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь третьей стадии, риск сердечно-сосудистых осложнений четвертой стадии, бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь лёгких», — назвали основные патологии в региональном оперштабе.

При этом в январе 2021 года в регионе подтверждена смерть от COVID-19 73 человек. Умерли 38 мужчин и 35 женщин.

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