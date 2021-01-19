Грозный, , 15:58 — REGNUM В Чечне произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Несовершеннолетний водитель, находясь за рулем автомашины «BMW X6», совершил наезд на потерпевшего, который передвигался на велосипеде. От полученных травм велосипедист погиб на месте, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел накануне вечером, 18 января. В настоящее время надзорное ведомство по поручению его руководителя Шарпудди Абдул-Кадырова организовало по факту ДТП доследственную проверку.

По ее итогам будет дана оценка действиям родителей, допустившим управление подростком транспортным средством без водительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Чечне произошло ДТП с участием 13-летнего подростка, находившегося за рулем автомобиля ВАЗ-21 115. Не справившись с управлением, он столкнулся с другим автомобилем и получил травмы, несовместимые с жизнью. Погиб также 15-летний пассажир «жигулей».

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