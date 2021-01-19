Белгород, , 15:35 — REGNUM Рейсовый микроавтобус «Газель» съехал в кювет 19 января в Старом Осколе Белгородской области. В салоне находилось девять пассажиров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, около 11:55 на Южной объездной автодороге 62-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением. «Газель» съехала в кювет, но устояла на колёсах. В момент аварии в салоне находилось девять пассажиров, двое из них — 17-летняя девушка и 46-летний мужчина — обратились за помощью в медучреждение.

Рейсовый автобус следовал по маршруту «Старый Оскол — Губкин».