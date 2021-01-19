Симферополь, , 15:27 — REGNUM Три человека получили травмы в результате автоаварии с участием автомобиля скорой помощи в Республике Крым 19 января. Об этом сообщил республиканский Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Авария произошла днём 19 января в районе поселка Кореиз, столкнулись легковой автомобиль Skoda и автомобиль скорой помощи.

В результате пострадали три человека, в том числе двое сотрудники «скорой». На месте происшествия работают правоохранительные органы.