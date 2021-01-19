Челябинск, , 15:20 — REGNUM В Челябинске 19 января произошёл пожар на деревообрабатывающей фабрике. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 12.25 по местному времени. Горение отмечалось в ёмкости для опилок, совмещённой с цехом деревообработки техническим трубопроводом. Из здания эвакуировались 250 человек.

Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 85 человек и 26 единиц техники, среди них от МЧС — 35 сотрудников и десять единиц техники.