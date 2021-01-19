Джакарта, 19 января 2021, 15:10 — REGNUM Идентификация жертв авиакатастрофы в Индонезии продолжается, сообщает Detik.
Национальная полиция Индонезии опознала ещё шесть жертв крушения лайнера Sriwijaya Air. Это означает, что полиции удалось установить личности 40 жертв авиакатастрофы.
Спасатели передали полиции 310 мешков с останками пассажиров и 250 мешков с личными вещами.
Напомним, пассажирский лайнер Sriwijaya Air потерпел крушение спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты 9 января 2021 года. На борту находилось 62 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Индонезии заявил, что результаты расследования авиакатастрофы в стране станут основой для будущей политики в области безопасности полетов.
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