Таганрог, Ростовская область, , 15:02 — REGNUM В Ростовской области задержан предполагаемый похититель дорогостоящего оборудования из грузового люка Ил-80 в Таганроге. Свою вину подозреваемый отрицает, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года в Ростовской области было возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования из самолёта Ил-80. Сумма ущерба оценивается в 1 млн рублей. Борт находился в аэропорту «Южный» в ожидании замены масла в шасси и техобслуживания.

При этом стоимость охраны аэродрома в 2020 году превысила 24 млн рублей.

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