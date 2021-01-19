Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге мужчина избил и распылил из перцового баллончика газ в лицо врача-педиатра после того, как медик отказалась ставить ребенку импортную вакцину без необходимых для этого показаний. Об этом диком случае 19 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт произошел 18 января в Невском районе Петербурга в детской поликлинике №73 на Караваевской улице. Между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним отцом ребенка-пациента произошла ссора, которая закончилась тем, что мужчина нанес врачу травмы и распылил перцовый баллончик.

«Потерпевшая была госпитализирована. Позже в полицию поступила телефонограмма: медики диагностировали у женщины травмы головы и ожог глаза», — рассказали в ведомстве.

Агрессора доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в пресс-службе Главка.

По предварительной версии, конфликт произошел из-за отказа врача поставить импортную прививку от столбняка ребенку нападавшего.