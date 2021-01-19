Кемерово, , 14:17 — REGNUM Власти Кемерова сообщили результаты проверки, инициированной после появления информации о том, что ученица первого класса принесла в школу нож. Как выяснилось, обращение от родителей в управление образования города поступило 29 декабря 2020 года.

«Была организована проверка, в ходе которой подтвердилось, что ученица первого класса МБОУ «Гимназия 42» в декабре 2020 года пришла в школу с кухонным ножом. Данное происшествие стало возможным вследствие невыполнения условий договора частным охранным предприятием ООО ЧОО «К-Безопасность», с которым у образовательного учреждения заключён договор на оказание услуг по лицензированной охране. Указанному частному охранному предприятию будет направлена претензия с требованием устранить недостатки в организации пропускного режима в учреждении и применены штрафные санкции», — говорится в официальном комментарии мэрии города на запрос A42.RU.

К сотрудникам гимназии, допустившим нарушения, будут применены дисциплинарные меры.

Кроме того, во всех школах города будут проведены проверки на предмет организации пропускного режима, проверены места установки и работоспособность металлодетекторов.

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