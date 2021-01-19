Ижевск, , 13:45 — REGNUM В Ижевске вечером 18 января на улице 9 января произошло столкновение автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Kia. Об этом сообщает 1-й отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадал один из медицинских работников. По факту аварии проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне дорожная авария с участием скорой помощи произошла в Москве на Нижней Первомайской улице. В результате ДТП пострадали водитель и два фельдшера.

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