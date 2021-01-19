Москва, , 13:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели российского капитана сухогруза «Арвин» при крушении у берегов Турции. Об этом 19 января сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

По её словам, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Турции затонул сухогруз «Арвин», на борту которого находились 12 членов экипажа. Из них два человека были гражданами России, все остальные — граждане Украины. Ранее у берегов Турции были найдены тела трёх моряков с затонувшего судна.

Читайте также: У берегов Турции нашли тела трёх членов экипажа сухогруза «Арвин»