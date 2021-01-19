Новосибирск, , 13:34 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту пожара в гаражном комплексе, во время которого погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«По результатам проведённых проверочных мероприятий следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, неустановленное лицо предоставило для проживания надстройку над одним из боксов в гаражном кооперативе «Этра». В результате возгорания этой надстройки погибли четыре человека. Их личности сейчас устанавливаются.

Ранее и сообщало, что сегодня, 19 января, в Новосибирске в результате пожара в гаражном комплексе на правобережье погибли четыре человека.

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