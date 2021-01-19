Колумбус, США, , 13:31 — REGNUM В результате стрельбы, которую открыл во время задержания подозреваемый в американском городе Толидо (штат Огайо), погиб полицейский. Об этом 19 января сообщила городская полиция на своей странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что полицейские проводили задержание подозреваемого в поджоге католического собора. При этом последний с оружием сумел забаррикадироваться в собственном доме, оцепленном правоохранителями, и отказался его покинуть и сдаться добровольно.

Также отмечается, что около 18:22 (02:22 19 января мск) подозреваемый вышел из своего дома с огнестрельным оружием в обеих руках и открыл беспорядочный огонь во все стороны.

«Один из (выстрелов) попал в голову полицейскому (по фамилии) Сталкер, который был доставлен в больницу. В итоге сотрудник полиции скончался от полученных травм», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что во время перестрелки подозреваемый получил ранения, от которых позднее умер в медучреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что в результате стрельбы в центре Сан-Франциско пострадали пять человек.