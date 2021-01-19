Джакарта, 19 января 2021, 13:15 — REGNUM В Индонезии за сутки зарегистрировано 10 365 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.
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По состоянию на 19 января 2021 года в Индонезии выявлено 927 380 носителей коронавируса.
Число пациентов, выздоровевших за сутки, составляет 8013 человек.
Между тем, за сутки эпидемия унесла жизни 308 человек в Индонезии. Всего с начала пандемии от коронавируса в Индонезии скончались 26 590 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 104 гражданина Индонезии, совершивших паломничество в Мекку, заразились коронавирусом.
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