Джакарта, , 13:15 — REGNUM В Индонезии за сутки зарегистрировано 10 365 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 19 января 2021 года в Индонезии выявлено 927 380 носителей коронавируса.

Число пациентов, выздоровевших за сутки, составляет 8013 человек.

Между тем, за сутки эпидемия унесла жизни 308 человек в Индонезии. Всего с начала пандемии от коронавируса в Индонезии скончались 26 590 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 104 гражданина Индонезии, совершивших паломничество в Мекку, заразились коронавирусом.

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