Нижний Новгород, , 13:14 — REGNUM В Нижегородской области появилась новая разновидность телефонных мошенников, которые действуют под видом работников прокуратуры. Об этом сообщили в региональном надзорном органе.

Один из случаев такого мошенничества произошел в Нижегородской области в минувшие выходные, когда директору сельской школы поступил звонок якобы от имени заместителя прокурора Вячеслава Рехтина.

Представившийся прокурорским работником злоумышленник предупредил о «грядущей проверке образовательного учреждения» и намекнул директору школы, что неплохо бы встретить проверяющих цветами, предложив ему перевести деньги на их покупку.

Руководитель учебного учреждения согласился и перечислил мошеннику озвученную сумму.

Нижегородская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и призвала граждан не верить мошенникам, представляющимся по телефону сотрудниками надзорного органа и требующим деньги на какие-либо мероприятия, а также сразу же сообщать о таких случаях в полицию или в прокуратуру.