Абуджа, , 13:19 — REGNUM Четыре офицера полиции в Нигерии были убиты после столкновения с представителями вооруженной группировки. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя полиции Фрэнка Мба.

По его словам, офицеры попали в засаду в районе Бирнин-Гвари штата Кадуна.

По первоначальным сообщениям, во время нападения были похищены 18 офицеров. Представители полиции, однако, опровергли эту информацию, отметив, что «только 16» офицеров были вовлечены в инцидент и что тела четырех из них и их оружие были найдены, 11 выжили, в то время как «активизируются усилия по спасению офицера, все еще пропавшего без вести». Не ясно, был ли пропавший офицер похищен вооруженными бандитами.

Кадуна — один из нескольких штатов на северо-западе Нигерии, где преступные группировки часто совершают нападения или похищают людей с целью получения выкупа. В ходе предыдущего нападения на прошлой неделе по меньшей мере 18 человек, включая матерей и их детей, были похищены в деревне в районе Бирнин-Гвари штата. Их еще не освободили.

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