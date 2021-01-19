Уфа, , 13:03 — REGNUM Один человек погиб, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе в Башкирии. Об этом 19 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В сообщении говорится, что на 62 км автотрассы Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли Чекмагушевского района столкнулись две легковых машины: Фольксваген Джетта и Део Нексия.

Отмечается, что водитель «Део Нексия» (мужчина 1970 года рождения) получил не совместимые с жизнью травмы. Пять человек пострадали и были доставлены в Чекмагушевскую больницу. Сейчас специалисты устанавливают личности пострадавших, а врачи — их состояние.

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