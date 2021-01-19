Норильск, Красноярский край, , 13:01 — REGNUM После схода лавины в городе Норильске, в результате чего погибли три человека, еще одно уголовное дело о халатности возбудила прокуратура Красноярского края. Об этом 19 января сообщает пресс-служба прокуратуры.

«В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дела о халатности, повлекшей гибель трех человек при сходе лавины в г. Норильске», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате проверки исполнения земельного законодательства прокуратурой установлено, что вопреки требованиям законодательства муниципалитетом Норильска не был обеспечен надлежащий контроль за фактическим использованием земельных участков, которые расположены на территории спортивно-туристического комплекса «Гора Отдельная», а также законностью размещения строений на них.

«Неисполнение должностными лицами своих обязанностей привело к тому, что 45-летний мужчина самовольно построил на территории указанного комплекса дом, который ночью 08 января 2021 г. был разрушен лавиной, в результате чего погибли 3 человека, 14-летний подросток получил тяжелые травмы», — добавляется в сообщении.

Также отмечается, что прокуратурой были направлены в следственные органы материалы для того, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании виновных лиц.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)», — указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в рамках расследования уголовного дела о гибели троих человек под лавиной в Норильске (Красноярский край) по подозрению в халатности задержаны ещё двое оперативных дежурных диспетчерской службы администрации города.