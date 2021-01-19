Норильск, Красноярский край, , 12:37 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о гибели троих человек под лавиной в Норильске (Красноярский край) по подозрению в халатности задержаны ещё двое оперативных дежурных диспетчерской службы администрации города. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего оперативного дежурного дежурно-диспетчерской службы Норильска и начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города продолжается (ч. 3 ст. 293 УК РФ — «Халатность). Они находятся под домашним арестом.

18 января по подозрению в совершении этого же преступления были задержаны 36-летний и 52-летний оперативные дежурные единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. Они также помещены под домашний арест.

По предварительной версии следствия, оперативные дежурные с 11 декабря 2020 года, получая из МЧС предупреждения о лавинной опасности, не включали данную информацию в сводку. В результате население и власти Норильска не были предупреждены о лавинной опасности.

Читайте также: После гибели семьи под лавиной прошли обыски в администрации Норильска

Руководитель управления по делам ГО и ЧС Норильска «не осуществлял должным образом контроль за подчинёнными сотрудниками». Также, по данным СК, он не организовал необходимых мер для предотвращения чрезвычайной ситуации.

Читайте также: В Норильске после гибели семьи под лавиной задержан дежурный администрации

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности против неустановленных лиц администрации Норильска.

По предварительной версии следствия, неустановленные сотрудники городской администрации, контролировавшие использование принадлежащих муниципалитету земельных участков и размещение на них зданий и сооружений, не осуществляли свои обязанности должным образом. В результате 45-летний мужчина самовольно построил дом в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Дом был разрушен лавиной, погибли три человека, серьёзные травмы получил 14-летний подросток.

Читайте также: Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришёл в себя

Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Норильске произошла в ночь на 9 января. Под сошедшей лавиной погибла целая семья — мужчина, женщина и маленький ребёнок. 14-летний подросток выжил, однако остался без семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о сходе лавины в Норильске: дежурный ЕДДС отправлен под домашний арест