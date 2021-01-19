Кызыл, , 12:28 — REGNUM В Туве к административной ответственности привлекли министра строительства и ЖКХ республики Аяс Хунай-оол за невыполнение законных требований прокурора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установили в суде, 31 июля 2020 года прокуратура внесла руководителю министерства представление по факту нарушения закона о контрактной системе в сфере госзакупок. Речь шла о выплате 68 млн рублей за непоставленное оборудование — трубы, дизельные электростанции и т.д. для реконструкции водозабора в селе Хову-Аксы.

«Однако данное представление министром не рассмотрено, нарушения не устранены, что послужило основанием для возбуждения в отношении министра дела об административном правонарушении», — отметили в ведомстве.

10 ноября 2020 года постановлением мирового суда Аяс Хунай-оол был оштрафован. Министр не согласился с этим, обжаловав решение в Кызылский городской суд. Однако судья оставил жалобу без удовлетворения.