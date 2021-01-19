Кызыл, , 12:16 — REGNUM Полицейские в Дзун-Хемчикском районе Тувы разбираются в обстоятельствах ДТП со смертельным исходом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, трагическая авария произошла в ночь на 19 января.

Предварительно установлено, что 32-летний водитель «Лады Приора» на федеральной трассе наехал на двух лошадей. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 30-летняя пассажирка госпитализирована в хирургическое отделение больницы.

В ходе расследование правоохранители установили собственника лошадей, хозяйство которого было расположено в 2 км от дороги.

«Около 03 часов ночи мужчина выпустил на свободный выпас табун из 35 голов лошадей, в результате чего пасущиеся вблизи проезжей части сельскохозяйственные животные создали аварийную ситуацию. Мужчина привлечен к административной ответственности», — отметили в ведомстве.

В связи с этим инспектора напомнили о запрете оставлять скот возле дороги без надзора. Погонщики также должны перегонять животных как можно дальше от автомобильных трасс.