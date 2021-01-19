Орел, , 12:13 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате автоаварии с участием маршрутного такси и грузовика МАЗ в Орле утром 19 января.

На месте ДТП Пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

Авария произошла на улице Раздольной. По информации УМВД по Орловской области, водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным такси — автобусом ПАЗ. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

По факту аварии прокуратурой Орловской области организована проверка, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора района.