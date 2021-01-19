Рязань, , 12:16 — REGNUM Доследственную проверку информации о бездействии органов власти по расселению аварийного дома начали в СК Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства. Барак 1950 года постройки полностью сгорел, без жилья остались шесть семей.

Историю погорельцев рассказали 18 января в эфире одной из программ федерального канала. В декабре 2020 года в селе Новоселки Рязанского района полностью выгорел аварийный барак. Лишились жилья шесть семей, проживающих в этом доме. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём одного из жильцов. Погорельцы заявили, что ЧП можно было избежать — более пяти лет они добиваются расселения.

Следователи изучат всю необходимую документацию, предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц администрации поселения и других органов местной власти. Ход проверки взят под контроль руководителем СК региона.