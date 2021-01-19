Владикавказ, , 12:07 — REGNUM В Северной Осетии закрыли движение по Транскавказской автомагистрали. Проезд по дороге стал опасен из-за угрозы схода лавин и неблагоприятного прогноза погоды на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

С 21:00 17 января движение по Транскаму в обоих направлениях запрещено до особого распоряжения для всех видов транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, с 11 января, была закрыта единственная дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья — Военно-Грузинская. По обе стороны от границы за девять дней собрались сотни большегрузов. Очередь на российской стороне составляет более 650 машин, на грузинской — растянулась на 10 км.

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