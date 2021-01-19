Мещовск, Калужская область, , 12:16 — REGNUM К проверке безопасности оказания услуг перевозки в связи с ДТП происшедшем со школьным автобусом 19 января в Мещовском районе приступили следственные органы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

На месте ДТП Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, автобус марки ПАЗ въехал в стоящий частично на проезжей части неисправный грузовой автомобиль. По данным следствия, в аварии пострадал ребёнок 2006 года рождения, с подозрением на перелом он доставлен в Калужскую областную больницу. Всего в автобусе, по последним данным, находились 16 школьников.

Следователи СК России устанавливают подробные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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