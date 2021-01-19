Горно-Алтайск, , 12:04 — REGNUM Правоохранители в столице Горного Алтая начали административное расследование ДТП, в результате которого в больницу попал 10-летний пешеход. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Около 19 часов вечера 18 января 32-летний водитель сбил девочку в районе дома № 41 по улице Колхозная Горно-Алтайска.

«Предварительно установлено, что девочка выбежала на проезжую часть из-за остановившегося автобуса перед близко движущимся транспортным средством», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, водитель в момент аварии был трезв. Пострадавшая с травмами госпитализирована.