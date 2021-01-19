Красногорск, , 11:59 — REGNUM В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на 72-м км Горьковского шоссе (около Павловского Посада) в Московской области погибли три человека и еще пять пострадали. Об этом 19 января в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В результате ДТП три человека погибли, еще пять получили травмы. Все пассажиры микроавтобуса», — приводит сообщении пресс-службы телеканал «360».

Уточняется, что в число пострадавших, которых доставили в медучреждение, также входит водитель микроавтобуса.

«По результатам осмотра трое пострадавших отпущены домой, на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сообщили в минздраве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авария с участием школьного автобуса и фуры произошла утром 19 января на 220 километре автодороги М3 «Украина» Мещовского района Калужской области.