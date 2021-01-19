Барнаул, , 11:37 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1783 человека, причём 13 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (10 326 человек, +49 за последние сутки) и ОРВИ (19 224 человек, +134 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 36 736 человек (+194 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 382 (+5 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 110 пациентов (-1 за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1443 (+10 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 32 889 человек (+180 за последние сутки).

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