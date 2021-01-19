Казань, , 12:07 — REGNUM В Казани женщина и двое детей отравились угарным газом. Инцидент произошел поздним вечером 18 января в одной из квартир по проспекту Г. Ибрагимова. Прокуратура организовала проверку по данному факту, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

В результате отравления угарным газом пострадала 36-летняя женщина и ее дети в возрасте 12 и 5 лет. Мать от госпитализации отказалась, детей с отравлением средней степени тяжести отвезли в детскую республиканскую клиническую больницу.

Прокуратура оценит деятельность управляющей компании в сфере обеспечения технической диагностики и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с отравлением угарным газом попали в больницу три сестры. Это произошло поздним вечером 21 декабря. Около 22:00 в одной из квартир дома №14 по Годовикова трое несовершеннолетних отравились угарным газом. На скорой помощи госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу трех сестер в возрасте 6, 12 и 16 лет с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени тяжести».

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