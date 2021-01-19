Уфа, , 11:25 — REGNUM Въезд в Уфу для грузового транспорта временно ограничили из-за снегопада. Об этом 19 января сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что данное ограничение в городе будет действовать до 22:00 часов 19 января на автомобильных дорогах общего пользования по направлениям Уфа — Жилино, Уфа — Затон — КПМ, Уфа — Шакша — КПМ, Бирский тракт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 19 января ожидается метель и порывы ветра до 18 м\с.

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