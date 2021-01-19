Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Американку Райли Джун Уильямс задержали за участие в штурме Капитолия, сообщает издание The Hill со ссылкой на министерство юстиции США. Женщину подозревают в намерении передать российским спецслужбам ноутбук, украденный у спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Ранее стало известно, что у ФБР есть показания против Уильямс от одного из свидетелей беспорядков в Вашингтоне. Он рассказал, что женщина собиралась переправить в Россию ноутбук или жесткий диск, который вынесла из офиса Пелоси 6 января. Знакомый американки якобы мог продать устройство Службе внешней разведки. По каким-то причинам отправить ноутбук в РФ Уильямс не смогла.

Уильямс задержали 18 января в штате Пенсильвания. Ей предъявили обвинения в осознанном незаконном вторжении на запретную территорию, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия.

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