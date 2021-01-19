Джакарта, , 10:56 — REGNUM Подводные поиски жертв и фрагментов черного ящика разбившегося в Яванском море пассажирского самолета Boeing 737−524 приостановили спасатели в Индонезии. Об этом 19 января сообщил журналистам представитель национального поисково-спасательного агентства М. Расман, его слова приводит портал Detik.

«Высота волн достигает 2,5 м, поэтому водолазы не могут приступить к поискам», — заявил Расман.

При этом он отметил, что в таких условиях проведение подводных работ является очень рискованным и добавил, что, несмотря на это, поиски на поверхности моря продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито заявил, что поиски жертв и фрагментов черного ящика разбившегося в Яванском море пассажирского самолета продлены до 21 января.