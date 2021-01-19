Тунис, , 10:53 — REGNUM В столице Туниса и ряде других городов страны прошли столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает BBC Africa.

По информации журналистов, беспорядки в стране продолжаются уже третьи сутки. На фотографиях и видео в социальных сетях пользователи показали блокпосты с горящими шинами и сотрудников полиции, преследующих молодых людей по переулкам.

По сообщениям властей, в связи с беспорядками в Тунисе были арестованы более 200 человек, которые занимались вандализмом и предприняли попытки кражи имущества и денежных средств из магазинов и банков.

Протестующие не выдвигали никаких четких требований. Однако жители Туниса, которые сталкиваются с серьёзными экономическими проблемами, широко выражают недовольство ростом цен и безработицей. Примерно треть молодых людей в стране осталась без работы.

Напомним, что после революции, произошедшей в стране 10 лет назад, произошёл переход к демократическому строю, однако в настоящее время жители выражают недовольство темпами перемен, отсутствием рабочих мест и возможностей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Туниса Хичем Мечичи назвал в субботу, 16 января, кандидатуры 12 новых членов кабинета министров в надежде на то, что кадровые перестановки будут способствовать улучшению работы правительства на фоне растущей политической напряженности и беспрецедентного экономического кризиса.