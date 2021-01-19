Ульяновск, , 10:48 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска вынесен приговор бывшему сотруднику УМВД по Ульяновской области, которого обвинили в получении взяток «за покровительство» преступной группы. Об этом сообщают прокуратура и следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстал бывший оперуполномоченный. Правоохранители установили, что с января 2015 года по июль 2016 года фигурант уголовного дела получил частями от членов преступной группы, занимавшейся незаконным проведением азартных игр, более 700 тыс. рублей.

По данным следствия, средства предназначались «за покровительство и непривлечение их к ответственности». В надзорном ведомстве уточняют, что злоумышленник должен был предоставлять служебную информацию о подготовке мероприятий по пресечению противоправных действий.

В ведомстве установили, что для организации нелегальных казино использовалось 19 автоматов. Деятельность преступной группы была пресечена в июне 2018 года сотрудниками УФСБ.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Суд признал фигуранта уголовного дела виновным, назначив семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он оштрафован на 1,42 млн рублей и на три года лишён права занимать должности на госслужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске был вынесен приговор в отношении бывшей заведующей одного из детских садов. Её признали виновной в получении взяток за приём детей в дошкольное учреждение. Суд вынес обвинительный приговор, назначив 800 тыс. рублей штрафа.

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