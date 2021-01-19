Кострома, , 10:47 — REGNUM В Костроме задержан дилер, занимавшийся распространением крупных партий наркотиков. Об этом 19 января сообщает УМВД России по Костромской области.

Изъятые наркотики Управление МВД России по Костромской области

О подозрительном юноше, копающем землю в лесополосе на улице Ленина, полиции сообщили горожане. При детальном осмотре местности правоохранители обнаружили четыре оптовые закладки, зарытые в почве. Наркотик был найден и дома у подозреваемого. В общей сложности, полицейские изъяли 250 граммов дорогостоящего и редкого для Костромской области наркотика «мефедрон».

Молодого человека заключили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет и крупный штраф.

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