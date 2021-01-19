Богор, Индонезия, , 10:37 — REGNUM В региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что 474 жителей успешно эвакуировали после наводнения, сообщает CNN Indonesia.

Сотни пострадавших от наводнения в Богоре сейчас ищут убежища в мечетях. Наводнение повредило десятки домов и дорог в районе.

На месте работает команда по эвакуации пострадавших, развернуты палатки с материально-технической оборудованием и машины скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезиивыразил соболезнования в связи с землетрясением в Западном Сулавеси и наводнением в Южном Калимантане.

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