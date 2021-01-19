Мещовск, Калужская область, 19 января 2021, 10:39 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша взял под контроль ситуацию с ДТП школьного автобуса на маршруте Щебзавод — посёлок Молодежный в Мещовском районе. Об этом глава области написал в социальной сети, сообщает 19 января корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием школьного автобуса и фуры произошла утром 19 января на 220-м километре автодороги М3 «Украина» Мещовского района Калужской области. По предварительным данным, водитель школьного автобуса не справился с управлением и въехал в стоящую на дороге большегрузную фуру.
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