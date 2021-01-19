Мещовск, Калужская область, , 10:12 — REGNUM Авария с участием школьного автобуса и фуры произошла утром 19 января на 220 километре автодороги М3 «Украина» Мещовского района Калужской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

На месите ДТП. Фото прокуратуры Калужской области.

По предварительным данным, водитель школьного автобуса не справился с управлением и въехал в стоящую на дороге большегрузную фуру. Во время дорожного происшествия в школьном автобусе находилось 15 детей и сопровождающая. В столкновении пострадал один ребёнок, которого госпитализировали в областную детскую больницу. Пострадала также сопровождающая — она получила ушибы. Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

«По поручению прокурора области Константина Жилякова прокурор Мещовского района на месте дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом координирует работы правоохранительных органов», — сказал Искрина Басулина.

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