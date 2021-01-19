Соледар, ДНР, , 10:04 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили перемирие в ДНР. Об этом сообщили 19 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили две мины калибра 82 мм и применили стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Александровка, Петровское, Ленинское», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, мины были выпущены украинскими силовиками в направлении села Петровское, где находится один из участков отвода сил.

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