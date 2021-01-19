Барнаул, , 09:59 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. Крещенские морозы начнут наступление на регион с 21 января.

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По данным синоптиков, после метели и некоторого потепления к выходным температура воздуха понизится, местами до — 30 °C. Уже к 25−26 января Алтайский край накроет арктический антициклон, ночью столбики термометров будут опустится ещё ниже, до — 40 °C. Температура воздуха днем составит не выше 40 °C. Затем последует потепление.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Камне-на-Оби сразу после Нового года начались поломки на городских котельных. Более того, 3 января из-за аварии на теплосетях без воды в мороз остались жители 65 многоквартирных домов, были «обезвожены» пять социальных объектов. Только спустя неделю губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил на место ЧС своих заместителей с тем, чтобы они разобрались в причинах случившегося.

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