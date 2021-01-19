Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Представители ультраправых движений намеревались попасть на церемонию инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, выдавая себя за военнослужащих Национальной гвардии. Такой информацией располагает Федеральное бюро расследований (ФБР), сообщает газета The Washington Post.

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Спецслужба направила в правоохранительные органы документ, в котором говорится о выявленных в преддверии инаугурации угрозах. И одиночки, и члены экстремистских групп, в том числе причастных к попытке захвата Капитолия 6 января, намерены прибыть в Вашингтон 20 января, указано в нём.

В ФБР узнали также, что в интернете происходили загрузка и обмен картами потенциально уязвимых мест в столице США. Вместе с тем спецслужба не выявила конкретных признаков заговора о препятствиях для мероприятий, связанных с вступлением в должность нового американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в США предпринимаются повышенные меры безопасности в преддверии инаугурации демократа Джозефа Байдена, намеченной на 20 января.

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