Посёлок городского типа Домбай, Карачаево-Черкесия, , 09:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту гибели человека под лавиной в посёлке Домбай, сообщили 19 января в региональном главном управлении СКР.

Следите за развитием событий в трансляции: «На горнолыжном курорте Домбай лавина накрыла трассу — трансляция»

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека») УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в горнолыжном поселке Домбай сошла лавина, под ней оказались люди, — предположительно, от четырех до 12 человек. Шестерых человек удалось спасти. В результате происшествия погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.