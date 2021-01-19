Томск, , 09:42 — REGNUM С 1 по 19 января 2021 года жертвами мошенников стали уже 60 жителей Томской области. Общая сумма ущерба превысила 4,1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Часто томичей обманывали с помощью интернет-сделок купли-продажи. Также нередко мошенники работают по отрепетированному сценарию и играют роли банковских работников или правоохранительных служб.

«Настоящие сотрудники банка или полиции никогда не просят номера карт, коды из SMS или пароли от соцсетей», — напомнили областные власти.

Ещё один признак обмана — ситуация с «решением вопросов» за деньги. Кроме того, томичей предостерегают от виртуальных «друзей», которые пишут о трагедии и просят денежной помощи. К странице пользователя мог получить доступ мошенник.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Нижнего Новгорода перечислила мошеннику крупную сумму денег, чтобы аннулировать несуществующий кредит.

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