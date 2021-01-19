Посёлок городского типа Домбай, Карачаево-Черкесия, , 09:39 — REGNUM В посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии спасатели возобновили поисковые работы после схода лавины. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «На горнолыжном курорте Домбай лавина накрыла трассу — трансляция»

«Работы возобновлены сегодня около 07:30 (совпадает с мск). К поисковым работам привлечены более 200 человек и около 20 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что поиск осложняют сильный снег и ветер. Угроза схода снежных лавин в горах Карачаево-Черкесии сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в горнолыжном поселке Домбай сошла лавина, под ней оказались люди — предположительно от четырех до 12 человек. Известно точно об одном погибшем. Шестерых человек удалось спасти. Среди погибших — президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов

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